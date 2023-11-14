Война, день 629-й: россияне обстреляли центр Херсона, есть погибшие и раненные

Днем, 13 ноября, враг обстрелял Херсон из ствольной и реактивной артиллерии.

По информации Херсонской ОВА, уничтожены или повреждены восемь автомобилей, среди них одно быстрое, административное здание, больница и по меньшей мере пятнадцать домов.

В результате удара погибли 62-летняя женщина и 45-летний мужчина. 10 человек получили ранения.

Как сообщает Генеральный штаб ВСУ, за прошедшие сутки произошло 80 боевых столкновений. Всего враг нанес 4 ракетных и 53 авиационных удара, совершил 45 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненные среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили частные и многоэтажные жилые дома, а также другая гражданская инфраструктура.

Авиационные удары получили: Первомайское, Копанки, Новосергеевка Харьковской области; Серебрянское лесничество Луганской области; Спорное, Выемка, Константиновка, Клещиевка, Новобахмутовка, Авдеевка, Победа, Марьинка, Новомихайловка, Угледар, Урожайное Донецкой области; Берислав, Ивановка, Тягинка Херсонской области.

Под артиллерийским огнем оказались более 100 населённых пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Херсонской и Николаевской областей.

На Купянском направлении враг вел штурмовые действия в районах Синьковки, Петропавловки, Ивановки Харьковской области, где наши воины отразили 7 атак.

На Лиманском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районе Надежды, Новоегоровки Луганской области и Торского Донецкой области, где наши защитники отбили 6 атак.

На Бахмутском направлении враг вел штурмовые действия возле Ивановского, Клещеевки и Андреевки Донецкой области, где нашими защитниками отражено 15 атак. Силы обороны Украины продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области, наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.

На Авдеевском направлении, при поддержке авиации, враг не оставляет попыток оцепить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону, нанося оккупантам значительные потери. Безуспешными были наступательные действия противника южнее Новокалинового, Авдеевки, Северного и восточнее Первомайского Донецкой области. Здесь Силами обороны отражено 18 атак.

На Марьинском направлении враг при поддержке авиации вел безуспешные штурмовые действия в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, где наши защитники отбили 24 атаки.

На Шахтерском направлении противник вел штурмовые действия южнее Золотой Нивы Донецкой области, успеха не имел.

На Запорожском направлении наши защитники отразили 4 атаки захватчиков в районе населенного пункта Роботино Запорожской области.

В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

На Херсонском направлении украинские воины ведут контрбатарейную борьбу, наносят огненное поражение по тылам противника.

В течение суток авиация Сил обороны нанесла 8 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 1 удар по зенитно-ракетному комплексу противника.

Подразделения ракетных войск поразили 6 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 2 пункта управления, 6 артиллерийских средств, средство противовоздушной обороны и другую важную цель противника.

Потери врага

По состоянию на утро 14 ноября потери российских войск в Украине составляют около 313 470. За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали по меньшей мере 920 российских оккупантов.

Больше подробностей о потерях противника – в представленной инфографике: