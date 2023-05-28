Война, день 459: массированный авиаудар и плюс 400 ликвидированных оккупантов

В воскресенье, 28 мая 2023 года, начались четыреста пятидесятые девятые сутки широкомасштабной вооруженной агрессии российской федерации против нашего государства. О ситуации на утро этого дня сообщает Генштаб ВСУ.

Зв прошедшие сутки враг снова нанес массированный авиационный удар по Украине, детальная информация будет обнародована позже.

Всего за сутки противник нанес 3 ракетных, 2 из которых ОКР С-300 по Краматорску, и 13 авиационных ударов, совершил около 30 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины продолжает оставаться очень высокой.

Противник продолжает сосредоточивать основные усилия на попытках полного захвата Луганской и Донецкой областей. За прошедшие сутки подразделения сил обороны отразили 21 вражескую атаку.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. На полигоны республики беларусь прибывают определенные подразделения вооруженных сил российской федерации для проведения мероприятий боевой подготовки перед отправкой на войну в Украину.

На Северском и Слобожанском направлениях противник за сутки нанес авиационный удар в районе Волчанска Харьковской области, совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Блешня, Тимоновичи, Николаевка, Железный Мост, Чайкино, Гремяч Чернигов; Заруцкое, Глухов, Бунякино, Волфино, Екатериновка, Обода, Басовка, Мирополье Сумской области, а также Басовое, Бугаевка, Гоптовка, Лукьянцы, Зеленое, Терновая, Старица, Огурцово, Гатище, Волчанск, Тихое и Домашнее на Харьковщине.

На Купянском направлении противник вел наступательные действия неподалеку от Масютовки, успеха не добился. Нанес авиаудар в районе Кисловки Харьковской области. Под артиллерийские и минометные обстрелы противника попали Колодязное, Красное Первое, Фиголовка, Новомлинск, Двухлетнее, Западное, Масютовка, Кисловка и Берестово Харьковской области.

На Лиманском направлении в течение суток противник наступательных действий не проводил. Артобстрелам подверглись Невское и Белогоровка Луганской области и Торское, Верхнекаменное и Спорное – Донецкой.

На Бахмутском направлении за прошедшие сутки противник вел безуспешные наступательные действия западнее Хромового. От вражеских обстрелов пострадали Васюковка, Приволье, Орехово-Васильевка, Григоровка, Богдановка, Часов Яр, Ивановское, Ступочки, Предтечино и Северное Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник вел наступательные действия в направлении населенных пунктов Северное и Первомайское, однако безуспешно. Нанес авиационный удар по Авдеевке, совершил артиллерийские обстрелы населенных пунктов Новокалиново, Авдеевка, Первомайское и Карловка Донецкой области.

На Марьинском направлении наши защитники отразили 14 атак противника в районе города Марьинка. В то же время, вражеским обстрелам подверглись также Георгиевка и Победа Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг совершил обстрелы населенных пунктов Парасковеевка, Новомихайловка, Угледар, Новоукраинка, Пречистовка, Шахтерское и Большая Новоселка.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонные действия. Нанес авиаудары по районам Червоного Запорожской области и Змиевки на Херсонщине. Совершил обстрелы населенных пунктов Времовка, Вольное Поле, Новополье Донецкой области; Ольговское, Полтавка, Гуляйполе, Волшебное, Новоданиловка, Новоандреевка, Белогорье, Малая Токмачка, Степное и Каменское Запорожской области и Ивановка, Садовое, Антоновка Херсонской области и Херсон.

Авиация сил обороны за прошедшие сутки нанесла 4 удара по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника, а также 3 – по его зенитно-ракетным комплексам.

Согласно представленной инфографике, за сутки Силы обороны Украины уничтожили 400 человек личного состава оккупантов, 3 танка, 7 боевых бронированных машин, 11 артиллерийских систем. Кроме того, нашими защитниками за прошедшие сутки были уничтожены 3 вражеских беспилотника разных типов.

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 2 пункта управления, 2 района сосредоточения вооружения и военной техники, 2 склада боеприпасов и еще один важный военный объект противника.