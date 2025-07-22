Ключевые моменты

В ночь на 22 июля Россия нанесла удары по Украине с применением «шахедов» и управляемых бомб;

В Одессе разрушения зафиксированы в двух районах города: выбиты окна, сгорели авто, пожар в админздании, есть раненый;

В Сумах авиабомбами повреждены пять многоквартирных домов и торговый центр. Пострадало 12 человек;

В Краматорске КАБом разрушена жилая многоэтажка, погиб ребенок.

Вражеские ДРГ проникли в город Покровск Донецкой области — идет зачистка.

В Сумской области украинские войска вернули под свой контроль несколько населенных пунктов и взяли врага в окружение;

За сутки на фронте произошло 176 боевых столкновения. Потери российских захватчиков составили 1090.

Последствия ночных ударов РФ по Украине

Поздно вечером 21 июля российские оккупанты ударили управляемыми авиабомбами по Сумам.

В результате атаки повреждены пять многоквартирных домов, 18 автомобилей и торговый центр.

На месте спасатели эвакуировали жителей поврежденных домов, спасли двух граждан и ликвидировали очаги возгораний.

После удара врага многие жители спального района находятся в шоковом состоянии. Предварительно за помощью к медикам обратились 12 человек.

Начальник Сумской ГВА Сергей Кривошеенко уточнил, что среди раненых в городе есть ребенок.

Ночью 22 июля российские оккупационные войска ударили КАБом по городу Краматорск Донецкой области.

Как сообщил Краматорский городской совет, опадание произошло в многоквартирный жилой дом, возник пожар.

По состоянию на 7:30 известно об одном погибшем, это парень 2015 года рождения. Еще пять человек пострадали, им оказывается квалифицированная медицинская помощь.

ВСУ зачищают Покровск от ДРГ россиян

В Покровске продолжается операция по ликвидации российских диверсионных групп, которые несколько дней назад проникли в город через населенный пункт Зверев, сообщают аналитики DeepState.

Согласно их данным, противник воспользовался уязвимостью на украинских позициях — в одной из бригад закончился пехотный ресурс, а также была получена неточная информация о ситуации на участке.

«К сожалению, и с нашей стороны есть потери. Кроме того, увеличилось количество случаев дружественного огня, ведь все знали о ДРГ почти сразу, но большинство не имело понимания ни маршрутов, ни как и где они находятся», – говорится в публикации.

Для стабилизации обстановки были направлены силы 155-й отдельной мотопехотной бригады и 68-го отдельного егерского батальона ВСУ.

«Поиск и нейтрализация вражеских групп продолжается. Часть ликвидирована, другие — еще нет. Основная задача противника — закрепиться, дождаться подкреплений и установить контроль над улицей Защитников Украины», — отмечает DeepState.

Россияне попали в окружение в Сумской области

В Сумской области за последние две недели украинские войска вернули под свой контроль Андреевку, Кондратовку и Алексеевку (все к северу от города Сумы). Об этом говорится в аналитике Института изучения войны.

Геолокационные кадры, опубликованные 20 и 21 июля, показывают, что российские войска недавно продвинулись на северо-востоке Кондратовки и юго-западе Яблоновки (северо-восток города Сумы). В то же время украинские войска продвинулись к Новониколаевке (к северо-востоку от Алексеевки) за последние две недели, однако враг улучшил свои позиции в районе Яблоновки и Алексеевки и в направлении Садков (к северо-востоку от города Сумы).

Также путинские войска недавно провели наступательные операции на севере Сумской области, в том числе к северу от города Сумы в районе Алексеевки и к северо-востоку от города Сумы в районе Ворачино, Юнаковки и Садков. Украинские войска контратакуют в районе Константинови, Владимировки, Новомиколаевки и Алексеевки (к северу от города Сумы).

Как сообщили российские военные Z-каналы, село Кондратовка в Сумской области стало эпицентром поражения российских войск. Подразделения оккупантов оказались в окружении, попытки прорвать кольцо провалились.

«Кондратовка. Центр нами был утерян ранее, теперь противник вытеснил нас и на юге. Проводим атаки с севера, пока безуспешно. Удерживаем восточные окраины. Кольцо окружения в центре противником сжато, идет зачистка и поиск выживших наших. Попытки пробиться к своим не удались — по нашим данным оттуда не вышел никто», — написал Z-канал.

176 боев и 1090 ликвидированных оккупантов за сутки — Генштаб

По информации Генштаба ВСУ, вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам два ракетных удара 25 ракетами и 74 авиационных ударов, сбросил 122 управляемые авиационные бомбы, привлек 3832 дроны-камикадзе. Также враг совершил 5387 артиллерийских обстрелов, в том числе 56 — из реактивных систем залпового огня.

На Покровском направлении за прошедшие сутки наши защитники остановили 57 штурмовых действий агрессора.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки украинские воины отбили 22 атаки захватчиков.

На Лиманском направлении состоялось двадцать три боевых столкновения. Враг пытался продвинуться вперед вблизи населенных пунктов Новый Мир, Карповка, Колодязи, Ямполовка, Торское и в направлении населенных пунктов Серебрянка, Среднее, Шандриголовое, Григорьевка.

За минувшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили пять районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и два средства ракетных войск и артиллерии российских захватчиков.

В общем, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1090 человек.

Также украинские воины обезвредили: