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Новости Одессы и Одесской области

Военные испытания: доступ на побережье в Одесской области закрыт

Военные испытания: доступ на побережье в Одесской области закрыт

Сегодня и завтра на полигоне в Татарбунарском районе пройдут испытания с боевыми стрельбами. В связи с этим ограничен доступ на побережье к мысу Калфа и Ледники, а также 1-10 км морской косы, начиная от Лебедевки.

Об этом сообщили в Татарбунарской райгосадминистрации.

Особое внимание обращается на то, что обломки ракет и беспилотных летательных аппаратов потенциально взрывоопасны.

Поэтому воинская часть А 1516 Министерства обороны Украины запрещает находиться на указанной территории во время испытаний.

Кроме того, при обнаружении взрывоопасных предметов необходимо немедленно сообщить командованию полигона и до прибытия специалистов ограничить доступ людей к указанным предметам (телефон: 098-231-43-63).

Фото: пресс-служба Татарбунарской РГА

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Галина Полищук
Галина Полищук
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ПРОФИЛЬ

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