Военные испытания: доступ на побережье в Одесской области закрыт

Сегодня и завтра на полигоне в Татарбунарском районе пройдут испытания с боевыми стрельбами. В связи с этим ограничен доступ на побережье к мысу Калфа и Ледники, а также 1-10 км морской косы, начиная от Лебедевки.

Об этом сообщили в Татарбунарской райгосадминистрации. Особое внимание обращается на то, что обломки ракет и беспилотных летательных аппаратов потенциально взрывоопасны. Поэтому воинская часть А 1516 Министерства обороны Украины запрещает находиться на указанной территории во время испытаний. Кроме того, при обнаружении взрывоопасных предметов необходимо немедленно сообщить командованию полигона и до прибытия специалистов ограничить доступ людей к указанным предметам (телефон: 098-231-43-63). Фото: пресс-служба Татарбунарской РГА *Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.