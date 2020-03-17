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Новости Одессы и Одесской области

ВОДОПРОВОДНАЯ ВОДА БЕЗОПАСНА – «Инфоксводоканал» призывает не вестись на провокации!

ВОДОПРОВОДНАЯ ВОДА БЕЗОПАСНА – «Инфоксводоканал» призывает не вестись на провокации!

В последнее время жителям г. Одесса через Viber и социальные сети рассылаются сообщения от неизвестных источников, которые от имени водоканала распространяют лживую информацию о питьевой воде.

В связи с этим, «Инфоксводоканал» официально заявляет, что указанное сообщение не имеет никакого отношения к действительности, содержит недостоверную информацию и носит провокационный характер. Цель этой кампании – дестабилизировать ситуацию в городе и вызвать панику среди населения.

На сегодняшний день водопроводная вода, поставляемая потребителям с ВОС «Днестр», отвечает действующим санитарным нормам и требованиям СанПин 2.2.4-171-10 к питьевой воде и безопасна к употреблению. Качество воды проверяется круглосуточно по более чем 55 показателям в модернизированной лаборатории «Инфоксводоканала» на оборудовании ведущих мировых производителей. Кроме этого, безопасность воды подтверждается последними результатами анализов «Одесского лабораторного центра Минздрава Украины». Работа «Инфоксводоканала» по очистке воды проверялась европейскими экспертами международной программы TACIS и признана абсолютно надежной.

С декабря 2015 года «Инфоксводоканал» одним из первых в Украине полностью перевел все городские водонасосные станции на новую безопасную технологию обеззараживания воды гипохлоритом натрия вместо жидкого хлора. Для этой цели используется европейское оборудование и самые качественные реагенты.

Сотрудники водоканала обращаются с просьбой к одесситам не поддаваться на лживые и противоправные провокации.

Показники якості питної води в водопровідній мережі м. Одеси станом на 17.03.2020

Найменування показників

Значення

Норматив ДСанПіН
2.2.4-171-10
1.Температура, градуси ˚С12,2не норм.
2.Забарвленість, градуси12≤20
3.Каламутність, мг/дм30,33≤1,5
4.рН (водневий показник), од.рН7,706,5-8,5
5.Амоній, мг/дм3<0,1≤0,5
6.Нітрити, мг/дм3<0,003≤0,5
7.Хлориди, мг/дм332,0≤250
8.Загальна жорсткість, ммоль/дм34,5≤7,0
9.Загальна лужність, ммоль/дм33,40,5-6,5
10.Хлор залишковий вільний, мг/дм30,350,3-0,5
11.Хлор залишковий зв’язаний, мг/дм30,700,8-1,2
12.Окиснюваність, мг/дм32,53≤5,0
13.Сухий залишок, мг/дм3363,2≤1000
14.Залізо загальне, мг/дм3<0,1≤0,2
15.Загальне мікробне число, КУО/см33≤100
16.Загальні коліформи, КУО/100см3не виявленовідсутність
17.E.coli, КУО/100см3не виявленовідсутність
18.Ентерококи, КУО/100см3не виявленовідсутність

Вода відповідає ДСанПіН 2.2.4-171-10 “Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною”.

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