ВОДОПРОВОДНАЯ ВОДА БЕЗОПАСНА – «Инфоксводоканал» призывает не вестись на провокации!

В последнее время жителям г. Одесса через Viber и социальные сети рассылаются сообщения от неизвестных источников, которые от имени водоканала распространяют лживую информацию о питьевой воде.

В связи с этим, «Инфоксводоканал» официально заявляет, что указанное сообщение не имеет никакого отношения к действительности, содержит недостоверную информацию и носит провокационный характер. Цель этой кампании – дестабилизировать ситуацию в городе и вызвать панику среди населения.

На сегодняшний день водопроводная вода, поставляемая потребителям с ВОС «Днестр», отвечает действующим санитарным нормам и требованиям СанПин 2.2.4-171-10 к питьевой воде и безопасна к употреблению. Качество воды проверяется круглосуточно по более чем 55 показателям в модернизированной лаборатории «Инфоксводоканала» на оборудовании ведущих мировых производителей. Кроме этого, безопасность воды подтверждается последними результатами анализов «Одесского лабораторного центра Минздрава Украины». Работа «Инфоксводоканала» по очистке воды проверялась европейскими экспертами международной программы TACIS и признана абсолютно надежной.

С декабря 2015 года «Инфоксводоканал» одним из первых в Украине полностью перевел все городские водонасосные станции на новую безопасную технологию обеззараживания воды гипохлоритом натрия вместо жидкого хлора. Для этой цели используется европейское оборудование и самые качественные реагенты.

Сотрудники водоканала обращаются с просьбой к одесситам не поддаваться на лживые и противоправные провокации.

Показники якості питної води в водопровідній мережі м. Одеси станом на 17.03.2020

№ Найменування показників Значення Норматив ДСанПіН

2.2.4-171-10 1. Температура, градуси ˚С 12,2 не норм. 2. Забарвленість, градуси 12 ≤20 3. Каламутність, мг/дм3 0,33 ≤1,5 4. рН (водневий показник), од.рН 7,70 6,5-8,5 5. Амоній, мг/дм3 <0,1 ≤0,5 6. Нітрити, мг/дм3 <0,003 ≤0,5 7. Хлориди, мг/дм3 32,0 ≤250 8. Загальна жорсткість, ммоль/дм3 4,5 ≤7,0 9. Загальна лужність, ммоль/дм3 3,4 0,5-6,5 10. Хлор залишковий вільний, мг/дм3 0,35 0,3-0,5 11. Хлор залишковий зв’язаний, мг/дм3 0,70 0,8-1,2 12. Окиснюваність, мг/дм3 2,53 ≤5,0 13. Сухий залишок, мг/дм3 363,2 ≤1000 14. Залізо загальне, мг/дм3 <0,1 ≤0,2 15. Загальне мікробне число, КУО/см3 3 ≤100 16. Загальні коліформи, КУО/100см3 не виявлено відсутність 17. E.coli, КУО/100см3 не виявлено відсутність 18. Ентерококи, КУО/100см3 не виявлено відсутність

Вода відповідає ДСанПіН 2.2.4-171-10 “Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною”.

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