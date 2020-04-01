Во время карантина на одесском Фонтане выросли новые МАФы (фото)

Пока кто и что там собирается продавать, не известно.

Об этом сообщил наш корреспондент.

По его информации, на 15-й станции Большого Фонтана, вблизи пляжа «Золотой берег» появилось два МАФа.

О недавней стройке двух будок свидетельствует наличие песка, который использовали для кладки плитки. Также на строениях нет следов деформации от влаги и морского воздуха.

На месте возле одного из МАФов сидели рабочие, которые были немногословны и занимались благоустройством близлежащей территории. Пока неизвестно название заведений и для чего они построены. Никаких табличек, информационных бордов или стендов рядом нет.

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