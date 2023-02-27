Вниманию потребителей «Инфоксводоканала»

По информации ДТЭК Одесские электросети сегодня утром в Одесской области произошло аварийное отключение высоковольтной линии, из-за чего временно без света остались почти все районы Одессы и Одесский район.

В связи с этим были обесточены насосные станции филиала Инфоксводоканал и возникли перебои в водоснабжении потребителей.

Для восстановления водоснабжения подавляющее большинство насосных станций было переведено на работу от генераторов. Однако значительная мощность и технологические условия работы некоторых насосных станций не позволяют использовать на них источники автономного питания.

Именно поэтому по состоянию на 11:45 из-за отсутствия электроэнергии на одной из насосных станций без водоснабжения остаются потребители Приморского района города Одессы, также возможно снижение давления в Малиновском районе.

Специалисты «Укрэнерго» и ДТЭК Одесские электросети делают все возможное для скорейшего решения этого вопроса в ближайшие часы.