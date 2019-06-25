Внимание, отключение воды в г.Одесса 26 июня 2019 года!

Филиал «Инфоксводоканал» доводит до сведения жителей города, руководителей предприятий и организаций о необходимости проведения ремонтных работ на водоводе диаметром 300 мм по адресу: ул.Отрадная, 15.
В связи с чем 26 июня 2019 года с 09:00 до 24:00 будет прекращена подача воды потребителям следующих улиц города:
- Итальянский бульвар,
- Леонтовича,
- Отрадная,
- Лидерсовский бульвар,
- Уютная,
- Морская,
- Азарова,
- Лермонтовский пер.,
- Пантелеймоновская, 3-5, 2-34,
- Обсерваторный пер.,
- Веры Инбер пер.,
- Мукачевский пер,
- дельфинарий “НЕМО”,
- пляж «Ланжерон»,
- ул. Черноморская.
Филиал «Инфоксводоканал» приносит свои извинения за временно причиненные неудобства.
Телефон для справок: 705-55-05, 068-905-55-05, 066-905-55-05, 093-17-00-155 (круглосуточно)
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