Внимание, аварийное отключение воды в части ж/м «Таирова» города Одесса 22 декабря 2022 года

Филиал «Инфоксводоканал» доводит к сведению жителей города, руководителей предприятий и организаций, о необходимости проведения ремонтных работ на объектах водопровода.
В связи с чем, 22 декабря 2022 года с 09:00 до 22:00, будет прекращена подача воды потребителям следующих улиц города:
- Люстдорфская дорога, 240-262,
- Архитекторская, 12-24,
- Ильфа и Петрова, 41-65,
- Академика Королева, 63-85/3, 96-122,
- Академика Вильямса, 9-а, 47-87.
Филиал «Инфоксводоканал» приносит свои извинения за временно причиненные неудобства.
Телефон для справок: 0-800-307-505, 705-55-05, 068-905-55-05, 066-905-55-05, 093-17-00-155 (круглосуточно)