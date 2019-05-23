Внеочередное заседание Одесского исполкома было связано с предстоящими выборами

Сегодня был опубликован Указ президента «О досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины и назначении внеочередных выборов».

Согласно закону, депутаты должны были определить места размещения политической рекламы кандидатов в народные депутаты Украины.

Исполком определил 86 рекламных мест: 25 плоскостей в Приморском районе, 19 – в Киевском, 17 – в Суворовском и 11 – в Малиновском. Также агитационные материалы можно будет размещать еще и на 14 тумбах в центре города. Список мест указан прилагается к решению исполкома.

Эти места традиционно отводятся под политическую рекламу, для кандидатов в депутаты их использование бесплатно. Впрочем, как уточнила Марина Броварская, директор департамента документально-организационного обеспечения, эти места не особо пользуются популярностью. Чаще депутаты заказывают другие плоскости – но уже платные.

Напомним, избирательный процесс внеочередных выборов в Парламент Украины стартует 24 мая.