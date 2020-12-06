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Владельцы стадиона «Черноморец» начинают процедуру аудита деятельности стадиона. В первую очередь – уплата налогов

Владельцы стадиона «Черноморец» начинают процедуру аудита деятельности стадиона. В первую очередь – уплата налогов

7 декабря 2020 года американская компания «Allrise Capital Inc.», новый владелец стадиона «Черноморец» (Одесса), начинает процедуру аудита деятельности стадиона.

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Управляющая компания «Менеджмент компани «Стадион «Черноморец», представляющая интересы «Allrise Capital Inc.», в первую очередь займется проверкой условий аренды помещений стадиона, денежных платежей и уплаты налогов. При необходимости, договора аренды будут перезаключены с целью приведения их в соответствие с налоговым законодательством Украины.

По словам Анны Литвиненко, директора управляющей компании «МК «Стадион «Черноморец», владельцы стадиона «Allrise Capital Inc.» понимают текущее экономическое положение в Украине в результате пандемии короновируса, поэтому при перезаключении договоров аренды ситуация с пандемией будет учтена.

Ранее, Руслан Зинуров, CEO компании «Allrise Capital Inc.» сообщил о планах инвестировать в стадион 10 млн. долларов: «Мы хотим реализовать кейс успешной и прибыльной иностранной инвестиции в спортивную индустрию Украины». 

Прессофис «Allrise Capital Inc.» в Украине:

Справочная информация про «Allrise Capital Inc.»:

  • Американская инвестиционная компания «Allrise Capital Inc.» (allrisecapital.com) расположена в городe Ирвайн, штат Калифорния. Компания специализируется на инвестициях в недвижимость, девелоперских проектах на западном побережье США (бюджет более 500 млн. долларов) и развивающихся рынках Восточной Европы, венчурных прямых инвестициях, а также инвестициях в банковские и корпоративные кредитные инструменты.
  • Основатели компании и топ-менеджмент являются выходцами из стран СНГ и гражданами США.

Справочная информация про управляющую компанию «Менеджмент компани «Стадион «Черноморец»:

Управляющая компания «Менеджмент компани «Стадион «Черноморец» (код ЄДРПОУ 43802970) была создана владельцами стадиона «Черноморец» в сентябре 2020 года с целью эффективного управления стадионом.

Справочная информация о стадионе «Черноморец»:

  • Предметом соглашения о передаче права собственности между ФГВФЛ и «Allrise Capital Inc.» от 16.07.2020 являются нежилые здания центрального стадиона “Черноморец”, расположенные по адресу г. Одесса, ул. Маразлиевская, дом 1/20, общей площадью 80 289 м.кв.
  • Стадион «Черноморец» позволяет разместить на трибунах более 34 000 человек. Значительная часть трибун защищена от осадков. Последняя полная реконструкция стадиона проводилась 2011 года.
  • ФГВФЛ получил стадион “Черноморец” в качестве залога по кредитам, которые выдал “Имэксбанк”.
  • «Имэксбанк» был признан неплатежеспособным 26.01.2015 решением правления НБУ.

Источник: Южный Дозор. Одесса

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