Управляющая компания «Менеджмент компани «Стадион «Черноморец», представляющая интересы «Allrise Capital Inc.», в первую очередь займется проверкой условий аренды помещений стадиона, денежных платежей и уплаты налогов. При необходимости, договора аренды будут перезаключены с целью приведения их в соответствие с налоговым законодательством Украины.

По словам Анны Литвиненко, директора управляющей компании «МК «Стадион «Черноморец», владельцы стадиона «Allrise Capital Inc.» понимают текущее экономическое положение в Украине в результате пандемии короновируса, поэтому при перезаключении договоров аренды ситуация с пандемией будет учтена.

Ранее, Руслан Зинуров, CEO компании «Allrise Capital Inc.» сообщил о планах инвестировать в стадион 10 млн. долларов: «Мы хотим реализовать кейс успешной и прибыльной иностранной инвестиции в спортивную индустрию Украины».

Пресс–офис «Allrise Capital Inc.» в Украине:

Справочная информация про «Allrise Capital Inc.»:

Американская инвестиционная компания «Allrise Capital Inc.» (allrisecapital.com) расположена в городe Ирвайн, штат Калифорния. Компания специализируется на инвестициях в недвижимость, девелоперских проектах на западном побережье США (бюджет более 500 млн. долларов) и развивающихся рынках Восточной Европы, венчурных прямых инвестициях, а также инвестициях в банковские и корпоративные кредитные инструменты.

Основатели компании и топ-менеджмент являются выходцами из стран СНГ и гражданами США.

Справочная информация про управляющую компанию «Менеджмент компани «Стадион «Черноморец»:

Управляющая компания «Менеджмент компани «Стадион «Черноморец» (код ЄДРПОУ 43802970) была создана владельцами стадиона «Черноморец» в сентябре 2020 года с целью эффективного управления стадионом.

Справочная информация о стадионе «Черноморец»:

Предметом соглашения о передаче права собственности между ФГВФЛ и «Allrise Capital Inc.» от 16.07.2020 являются нежилые здания центрального стадиона “Черноморец”, расположенные по адресу г. Одесса, ул. Маразлиевская, дом 1/20, общей площадью 80 289 м.кв.

Стадион «Черноморец» позволяет разместить на трибунах более 34 000 человек. Значительная часть трибун защищена от осадков. Последняя полная реконструкция стадиона проводилась 2011 года.

ФГВФЛ получил стадион “Черноморец” в качестве залога по кредитам, которые выдал “Имэксбанк”.

«Имэксбанк» был признан неплатежеспособным 26.01.2015 решением правления НБУ.

Источник: Южный Дозор. Одесса