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Новости Одессы и Одесской области

Викрали ікону та 15 тисяч: на Одещині чоловік та жінка пограбували 82-річну пенсіонерку

Викрали ікону та 15 тисяч: на Одещині чоловік та жінка пограбували 82-річну пенсіонерку

Проникнувши вночі до будинку самотньої жінки, 23-річний чоловік та його 47-річна спільниця побили господиню та заволоділи 15-ти тисячами гривень, мобільним телефоном, фотоапаратом, іконою та іншим майном.

Про це пише пресслужба ГУНП в Одеській області.

Загальна сума збитку склала понад 16 тисяч гривень.

– Вони забрали всі гроші, які я відкладала стільки часу, – бідкається бабуся. – А коли пішли, я швиденько до сусіда, а той вже викликав поліцію. Дякую нашим поліцейським, що так швидко знайшли цих людей.

В Ізмаїльському відділі, куди правоохоронці доставили підозрюваних, ті зізналися у вчиненому. Частину викраденого майна у фігурантів вилучили, а гроші вони встигли витратити.

– Викрадене ми розділили між собою. На свою частину грошей я купив телефон та одяг, – розповідає затриманий.

– І чоловікові, і його спільниці, які раніше вже притягувалися до кримінальної відповідальності, повідомили про підозру за ч.3 ст. 186 (грабіж) Кримінального кодексу України. Суд обрав їм запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. За подібний злочин законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі від чотирьох до восьми років, – повідомив начальник Ізмаїльського ВП Сергій Зайков. – Підозрювані перевіряються на причетність до інших правопорушень.

Досудове слідство триває.

 Фото: ГУНП

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