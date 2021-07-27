Відключення води у частині Приморського району Одеси 28-29 липня 2021 року

Філія «Інфоксводоканал» інформує, що на прохання управління дорожнього господарства Одеської міської ради для проведення робіт із переключення нового прокладеного водопроводу з 23:00 28 липня 2021 року до 23:00 29 липня 2021 року буде припинено водопостачання споживачів наступних вулиць міста: