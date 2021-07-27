Новости Одессы и Одесской области

Відключення води у частині Приморського району Одеси 28-29 липня 2021 року

Відключення води у частині Приморського району Одеси 28-29 липня 2021 року

Філія «Інфоксводоканал» інформує, що на прохання управління дорожнього господарства Одеської міської ради для проведення робіт із переключення нового прокладеного водопроводу з 23:00 28 липня 2021 року до 23:00 29 липня 2021 року буде припинено водопостачання споживачів наступних вулиць міста:

  • вул.Новощіпний ряд, 21-27,
  • Старопортофранківська, 44-48а, 131-137,
  • парк “Преображенський”,
  • Пантелеймонівська, 101,
  • Мечникова, 51-55а.

Звертаємо увагу, що підрядною будівельною організацією будуть проводитися роботи по підключенню нового водоводу діаметром 500 мм в рамках капітального ремонту вулиці Новощіпний ряд.

До вказаних робіт філія «Інфоксводоканал» не має відношення.

У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!
Новости компаний ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Сообщать о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости

Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • Работа
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
    •    
  •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2021, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить