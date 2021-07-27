Відключення води у частині Приморського району Одеси 28-29 липня 2021 року

Філія «Інфоксводоканал» інформує, що на прохання управління дорожнього господарства Одеської міської ради для проведення робіт із переключення нового прокладеного водопроводу з 23:00 28 липня 2021 року до 23:00 29 липня 2021 року буде припинено водопостачання споживачів наступних вулиць міста:
- вул.Новощіпний ряд, 21-27,
- Старопортофранківська, 44-48а, 131-137,
- парк “Преображенський”,
- Пантелеймонівська, 101,
- Мечникова, 51-55а.
Звертаємо увагу, що підрядною будівельною організацією будуть проводитися роботи по підключенню нового водоводу діаметром 500 мм в рамках капітального ремонту вулиці Новощіпний ряд.
До вказаних робіт філія «Інфоксводоканал» не має відношення.