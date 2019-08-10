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Новости Одессы и Одесской области

Весело, вкусно и жарко: одесский парк Победы фестивалит по-летнему (фоторепортаж)

Весело, вкусно и жарко: одесский парк Победы фестивалит по-летнему (фоторепортаж)

Очередной фестиваль «Лето — это лето» получил не самый удачный пятничный старт: в это время начался ливень. Впрочем, уже на следующий день (а фестиваль продлится еще и воскресенье) его девиз «лучше летом отдыхать, чем зимой работать» полностью себя оправдал. Народ с утра в субботу заполонил аллеи парка.

Кстати, что на аллеях? Очень и очень много «общефестивальных штук», а именно: горячих фудкортов на жаре (еда готовится тут же и в огромных количествах) и, конечно же, изделий хендмейда. Всего этого — море. Как показывает уже наработанная практика одесских летних фестивалей, на еду обычно набрасываются ближе к вечеру, хендмейд пользуется популярностью. Еще много фермерских сыров и вин.

Особенности данного фестиваля: здесь много всего продумано для детей. Самые маленькие получили доступ к целой горе игрушек в тенечке. Те, кто постарше, получают удовольствие, занимаясь аквагримом, пуская огромные мыльные пузыри, фотографируясь в фотозонах, принимая участие в квестах и демонстрируя таланты на сцене.

Сцена без навеса, большую часть дня располагается на самом солнце, ведущему приходится объявлять перерывы. Впрочем, жара «достает» не столько маленьких гостей фестиваля, сколько их родителей.

Одни говорят, что неплохо было бы «хоть какой-то навес придумать», другие выражают удовольствие, что вход на фестиваль бесплатный, есть чем детей занять, тем более, что после очередного дождя купаться в море снова не рекомендуют. Снова услышала от туристов, что «вы тут так классно живете, прямо город-праздник».

Передышки с выступлениями на сцене — совсем небольшие. Снова объявляется какой-то детский конкурс с вручением призов, дети — в восторге. Те, кто не на сцене, танцуют рядом.

— Только бы дождя не было, мы тут собираемся целый день провести, еще и завтра придем. Вон дети сейчас раскрасками занимаются, а потом еще что-то будет, мы вообще стараемся не пропускать одесские фестивали. А в воскресенье будут танцевальный конкурс и мастер-класс. А где еще летом время с детьми проводить? Нам тут все нравится, — рассказывает корреспонденту «Одесской жизни» одесситка Валентина, мама двоих детей.

Фестиваль работает с утра и до девяти часов вечера, и хотя в его программу погода уже внесла свои коррективы, количество его гостей растет.

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Мария Котова
Мария Котова
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