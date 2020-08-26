Вернули государству полтора миллиарда гривен: что успели сделать в НАБУ за полгода?

Несмотря на пандемию,Национальное антикоррупционное бюро Украины продолжает расследование дел, связанных с коррупцией во власти и получением неправомерной выгоды.

Заседания в судах часто переносятся из-за противоэпидемиологических мер, но за полгода сотрудники НАБУ смогли раскрыть некоторые преступные схемы в высших эшелонах власти. Также правоохранители расследуют факты взяточничества судей и чиновников. В результате их работы, в бюджет государства было возвращено полтора миллиона гривен.

Об этом сообщил директор Одесского территориального управления НАБУ Владимир Деулин.

Сколько начато расследований?

Детективам Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и прокурорам Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) удалось нарастить темп расследований. Во втором полугодии 2019 года совместными усилиями этих двух органов удалось провести расследования по 84 подозреваемым. С января по июль 2020 года, число подозреваемых увеличилось до 125, среди них:

19 руководителей госпредприятий

9 высших должных лиц государства

8 судей

3 госслужащих (должностной категории «А»)

1 лицо высшего начальствующего состава правоохранительных органов

1 военнослужащий высшего офицерского состава Национальной гвардии Украины

1 депутат областного совета

21 другой госслужащий

62 другие (физические лица, адвокаты).

Касательно трети этих лиц уже завершены расследования. Такую работу выполнили 245 детективов, 38 прокуроров, 36 детективов-аналитиков, а также детективы «под прикрытием» и сотрудники оперативно-технического управления, численность которых засекречена.

Сколько расследований завершено и лиц признано виновными?

За полгода в суд направлено 33 дела. По состоянию на 30.06.2020, судом признано 50 виновных:

18 физических лиц, адвокатов. (Для одного лица вступил в силу обвинительный приговор)

10 высших должностных лиц государства. (Для двух лиц вступил в силу обвинительный приговор)

8 руководителей госпредприятий. (Для одного лица вступил в силу обвинительный приговор)

5 судей (всех уровней)

4 другие госслужащие, правоохранители, должностные лица органов местного самоуправления, которые принесли убытки государству на более чем 500 нмдг. (Для двух лиц вступил в силу обвинительный приговор)

3 должностных лица юридических лиц публичного права

1 депутат областного или городского совета

1 госслужащий, должностное лицо местного самоуправления категории «А».

Арестованное имущество чиновников и полтора миллиарда обратно в бюджет

По предварительны подсчетам, убытки от коррупции, которые расследуют в НАБУ могут составлять сотни миллиардов гривен. Часть из них – 80 миллиардов – уже подтверждена детективами. На данный момент, экономический эффект, которого смогли достигнуть НАБУ и САП равен 1,51 миллиарда гривен.

Возмещено государственным предприятиям (добровольно) –753,66 млн гривен

предотвращено разворовыванию –687,73 млн гривен

залоги – 65,54 млн гривен

возвращено незаконно полученной компенсации за жилье нардепам – 1,55 млн гривен

возмещено государственным предприятиям (в результате исковой работы НАБУ) – 04, млн гривен.

Одесские схемы

Злоупотребления служебным положением на государственных предприятиях – одно из самых частых дел для детективов. «Под прицел» НАБУ попал наш ОФ ГП «Администрация морских портов Украины». Так, по данным бюро, одесский филиал незаконно переплатил за строительство причала 21 миллион гривен. Расследование завершено, дело в суде.

С января по июнь специалисты раскрыли очередную схему АТ «Одесский припортовый завод». В этот раз завод продавал определенной компании минеральные удобрения по ценам ниже,чем рыночные. Из-за чего госпредприятие понесло убытки в 93,3 миллиона гривен. При этом, с 2016 года все еще проходят заседания по обвинению бывших первого заместителя директора завода и главы наблюдательного совета. Тогда «ОПЗ», по версии расследования, переплатил 205 миллионов гривен за природный газ.

В 2016 году детективы раскрывали схему выкупа земельного участка для расширения кладбища «Западное» за деньги городского бюджета. 10 июня этого года трем должным лицам Одесского городского совета и основателю частной компании сообщили о подозрении в причинении вреда территориальной громаде в размере 131 миллион гривен. Речь идет о директоре департамента коммунального хозяйства, главе постоянной комиссии и руководителеюридическогодепартамента. По предварительной информации, суть преступления – завышенная сумма закупки. Сотрудники бюро установили, что реальная стоимость участка – 15 миллионов.

Должностных лиц КП «Морская поисково-спасательная служба» разоблачили в коррупции. 25 июня представителям КП сообщили о подозрении в употреблении служебным положением. 31 июля расследование завершено и направлено в суд.

«Дело судьи-стрелка»: речь идет о судье Малиновского районного суда, который во время попытки обыска и последующего задержания начал стрелять из огнестрельного оружия в сотрудников НАБУ. Его подозревают в получении неправомерной выгоды в размере 500 тысяч гривен. Дело рассматривается в Высшем антикоррупционном суде.

Также уже есть приговор по другому делу, фигурантом которого тоже является судья Малиновского райсуда. Его разоблачили в принятии неправомерного решения за 2,5 тысячи долларов.

– Неудивительно, что в Малиновском суде «Дело Краяна» рассматривалось в ускоренном режиме. Первая инстанция оправдала фигурантов. Но благодаря ВАКС, это дело находится в его апелляционной палате и рассматривается. Еще найдено четыре человека, которые подозревается в этих коррупционных схемах. Это дело тоже передано для дальнейшего рассмотрения, – подытожил директор Одесского территориального управления НАБУ Владимир Деулин.

Фото: Артем Виноградов