Новости Одессы и Одесской области

Важные номера: куда звонить, если нужна помощь в Черноморске?

Важные номера: куда звонить, если нужна помощь в Черноморске?

Специально для жителей Черноморска городские службы и волонтеры опубликовали список «горячих» телефонов, которые помогут в трудное военное время. Сохраняйте их, чтобы связаться с полицией, «скорой» и пожарной, позвонить волонтерам или проконсультироваться с мэром, а также записаться в военкомат и территориальную оборону, сообщить об опасности или подозрительных лицах.

Рецепты

Итак, если вы или ваш близкий человек оказался в сложной ситуации, обращайтесь за помощью по следующим номерам…

Службы безопасности

  • МЧС (пожарная) — (048) 685-15-85.
  • Полиция — (048) 686-21-28.
  • Скорая помощь — (048) 686-01-24.
  • Аварийная служба — (048) 686-53-35.

Администрация города

  • Муниципальный караул — (048) 686-53-46.
  • Приемная мэра — (048) 686-00-20.
  • Черноморский военкомат и тероборона — (048) 686-11-95.

Волонтеры и помощь

  • Единый волонтерский штаб — (093) 693-66-89.
  • Круглосуточная «горячая линия» помощи в условиях военного положения — (067) 900-77-20.
  • Правительственная «горячая линия» для оперативного сбора запросов по гуманитарным вопросам — 15-45.
  • Для граждан Украины, находящихся за границей — (0442) 84-19-15.

 

Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Анастасия Епурь ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • На пенсии
  • Всемирный клуб одесситов
  • Работа
  • Туризм
  • Depositphotos
    •    
  •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2022, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить