Важные номера: куда звонить, если нужна помощь в Черноморске?

Специально для жителей Черноморска городские службы и волонтеры опубликовали список «горячих» телефонов, которые помогут в трудное военное время. Сохраняйте их, чтобы связаться с полицией, «скорой» и пожарной, позвонить волонтерам или проконсультироваться с мэром, а также записаться в военкомат и территориальную оборону, сообщить об опасности или подозрительных лицах.