Важные номера: куда звонить, если нужна помощь в Черноморске?

Специально для жителей Черноморска городские службы и волонтеры опубликовали список «горячих» телефонов, которые помогут в трудное военное время. Сохраняйте их, чтобы связаться с полицией, «скорой» и пожарной, позвонить волонтерам или проконсультироваться с мэром, а также записаться в военкомат и территориальную оборону, сообщить об опасности или подозрительных лицах.
Итак, если вы или ваш близкий человек оказался в сложной ситуации, обращайтесь за помощью по следующим номерам…
Службы безопасности
- МЧС (пожарная) — (048) 685-15-85.
- Полиция — (048) 686-21-28.
- Скорая помощь — (048) 686-01-24.
- Аварийная служба — (048) 686-53-35.
Администрация города
- Муниципальный караул — (048) 686-53-46.
- Приемная мэра — (048) 686-00-20.
- Черноморский военкомат и тероборона — (048) 686-11-95.
Волонтеры и помощь
- Единый волонтерский штаб — (093) 693-66-89.
- Круглосуточная «горячая линия» помощи в условиях военного положения — (067) 900-77-20.
- Правительственная «горячая линия» для оперативного сбора запросов по гуманитарным вопросам — 15-45.
- Для граждан Украины, находящихся за границей — (0442) 84-19-15.