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Вандалы уже «внесли коррективы» в надписи на Мемориальной стене в Преображенском парке

Вандалы уже «внесли коррективы» в надписи на Мемориальной стене в Преображенском парке

Мемориальный музей-стена, который торжественно открыли в День города в Преображенском парке, уже посетили вандалы.

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Они (вероятно, маркером) «внесли изменения» в надпись на одной из плит с фамилиями тех, кто был захоронен на бывшем Первом кладбище города.

В день открытия музея-стены многие одесситы, кроме всего прочего, рассуждали и о том, что открывшийся мемориал никак не защищен от вандалов.

Напомним, что Мемориальная стена с именами одесситов — это только первый из запланированных объектов. В Преображенском парке планируется и открытие интерактивного Музея истории Одессы.

Фото: Мария Котова

Мария Котова
Мария Котова ПРОФИЛЬ

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