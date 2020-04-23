В Украине запустили платформу в помощь пенсионерам: как она работает?

Министерство социальной политики создали сайт “Помощь рядом”. В проекте принимают участие органы местной власти и соцзащиты, общественные организации, волонтеры, а также бизнесмены. Суть проекта в том, что с помощью “горячих линий”, социально незащищенным категориям населения могут бесплатно заказать домой продукты, средства гигиены и бытовую химию.

Кому помогут?

Ежедневно на онлайн-платформе “Помощь рядом” размещаться информация о потребностях в помощи и отчеты о ее предоставлении.

Так, поддержку оказывают следующим категориям граждан:

· многодетным семьям;

· одиноким пенсионерам;

· людям с инвалидностью;

· неполным семьям с детьми до 14 лет.

По информации Минсоцполитики за время работы проекта, старт которого пришелся на 10 апреля, ​​помощь получили уже более 600 тысяч украинцев.

Как воспользоваться услугой?

Нужно позвонить на горячую линию соцзащиты и рассказать о своих потребностях. Оператор оформит заявку, после чего волонтеры по звонку доставят необходимую помощь.

Телефоны “горячей линии” по областям:

Винницкая: (0-800) 21-64-33

Волынская: 38 (0332) 77-82-53

Днепропетровская: 38 (056) 720-94-45

Донецкая: 38 (099) 724-99-81

Житомирская: 38 (0412) 47-47-54

Закарпатская: 38 (0312) 63-10-31

Запорожская: 38 (067) 613-70-50

Ивано- Франковская: 38 (0342) 53-51-18

Киевская: 380950262183

Кировоградская: (0-800) 50-02-38

Луганская: 38 (0645) 23-00-11

Львовская: 112

Николаевская: 38 (0512) 56-30-80

Одесская: 38 (048) 728-33-77

Полтавская: (0-800) 50-06-20

Ровенская: 38 (0362) 26-46-27

Сумская: 38 (0542) 77-92-09

Тернопольская: (0-800) 75-04-08

Харьковская: 38 (057) 705-00-26

Херсонская: 38 (0552) 26-16-17

Хмельницкая: (0-800) 50 -29-58

Черкасская: (0-800) 50-88-76

Черниговская: (0-800) 50-23-49

Черновицкая: 38 (066) 996-36-33

Фото: АиФ

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