В Украине запустили платформу в помощь пенсионерам: как она работает?

Министерство социальной политики создали сайт “Помощь рядом”.
В проекте принимают участие органы местной власти и соцзащиты, общественные организации, волонтеры, а также бизнесмены. Суть проекта в том, что с помощью “горячих линий”, социально незащищенным категориям населения могут бесплатно заказать домой продукты, средства гигиены и бытовую химию.
Кому помогут?
Ежедневно на онлайн-платформе “Помощь рядом” размещаться информация о потребностях в помощи и отчеты о ее предоставлении.
Так, поддержку оказывают следующим категориям граждан:
· многодетным семьям;
· одиноким пенсионерам;
· людям с инвалидностью;
· неполным семьям с детьми до 14 лет.
По информации Минсоцполитики за время работы проекта, старт которого пришелся на 10 апреля, помощь получили уже более 600 тысяч украинцев.
Как воспользоваться услугой?
Нужно позвонить на горячую линию соцзащиты и рассказать о своих потребностях. Оператор оформит заявку, после чего волонтеры по звонку доставят необходимую помощь.
Телефоны “горячей линии” по областям:
Винницкая: (0-800) 21-64-33
Волынская: 38 (0332) 77-82-53
Днепропетровская: 38 (056) 720-94-45
Донецкая: 38 (099) 724-99-81
Житомирская: 38 (0412) 47-47-54
Закарпатская: 38 (0312) 63-10-31
Запорожская: 38 (067) 613-70-50
Ивано- Франковская: 38 (0342) 53-51-18
Киевская: 380950262183
Кировоградская: (0-800) 50-02-38
Луганская: 38 (0645) 23-00-11
Львовская: 112
Николаевская: 38 (0512) 56-30-80
Одесская: 38 (048) 728-33-77
Полтавская: (0-800) 50-06-20
Ровенская: 38 (0362) 26-46-27
Сумская: 38 (0542) 77-92-09
Тернопольская: (0-800) 75-04-08
Харьковская: 38 (057) 705-00-26
Херсонская: 38 (0552) 26-16-17
Хмельницкая: (0-800) 50 -29-58
Черкасская: (0-800) 50-88-76
Черниговская: (0-800) 50-23-49
Черновицкая: 38 (066) 996-36-33
Фото: АиФ