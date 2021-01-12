В Украине запускают онлайн-ресурс для общения с властью

Министерство цифровой трансформации Украины запускает национальную онлайн-платформу «Взаэмо.Дія» (vzaemo.diia.gov.ua).
Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров на своей странице Facebook.
По словам министра, теперь украинцы смогут свободно коммуницировать с госорганами и участвовать в принятии решений. По его мнению, данная платформа может стать полезной для госслужащих, общественников и представителей СМИ.
В частности, гражданам предоставляется возможность:
- подавать обращения онлайн и отслеживать, как они рассматриваются;
- оставлять комментарии к проектам нормативно-правовых актов и документов, а также вносить предложения по их содержанию;
- инициировать или поддерживать уже представленную в Кабмин петицию и отслеживать ее статус;
- участвовать в отборе проектов, которым будут оказывать финансовую поддержку;
- выбирать членов общественных советов при органах исполнительной власти.
По словам министра, некоторые сервисы платформы начнут работать уже весной этого года.
В дальнейшем Минцифра планирует постепенно расширять функционал платформы и подключить к ней как можно больше центральных и местных органов власти.