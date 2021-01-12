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В Украине запускают онлайн-ресурс для общения с властью

В Украине запускают онлайн-ресурс для общения с властью

Министерство цифровой трансформации Украины запускает национальную онлайн-платформу «Взаэмо.Дія» (vzaemo.diia.gov.ua).
Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров на своей странице Facebook.

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По словам министра, теперь украинцы смогут свободно коммуницировать с госорганами и участвовать в принятии решений. По его мнению, данная платформа может стать полезной для госслужащих, общественников и представителей СМИ.

В частности, гражданам предоставляется возможность:

  • подавать обращения онлайн и отслеживать, как они рассматриваются;
  • оставлять комментарии к проектам нормативно-правовых актов и документов, а также вносить предложения по их содержанию;
  • инициировать или поддерживать уже представленную в Кабмин петицию и отслеживать ее статус;
  • участвовать в отборе проектов, которым будут оказывать финансовую поддержку;
  • выбирать членов общественных советов при органах исполнительной власти.

По словам министра, некоторые сервисы платформы начнут работать уже весной этого года.

В дальнейшем Минцифра планирует постепенно расширять функционал платформы и подключить к ней как можно больше центральных и местных органов власти.

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Марина Анимуцкая
Марина Анимуцкая ПРОФИЛЬ

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