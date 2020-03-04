В Украине вводят электронный сервис, который убережет от коррупции моряков

Моряки, в частности, и одесские больше не будут подвергаться вымогательству во время получения документов.

По крайней мере, такое обещание дал премьер-министр Алексей Гончарук.

Об написал в своем Telegram-канале о том, что для того, чтобы побороть коррупцию в этой среде, специально внедряют электронный сервис.

В приморских городах работают центры обслуживания ГП “Морречсервис”. На юге Украины, по словам премьера, они есть в Измаиле и Одессе.

В Одессе моряков обслуживают на ул. Михаила Грушевского, 39е.

Там уже можно оформить удостоверение личности моряка по принципу “единого окна” – быстро и прозрачно.

А с 1 июня документы морякам по тому же принципу будут выдавать также в ЦПАУ.

Фото: i1.wp.com

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