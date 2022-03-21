В Украине водителям запретили использовать видеорегистраторы

Во всех регионах Украины во время войны запрещено использование видеорегистраторов.

Об этом, со ссылкой на Управление по связям с общественностью ВСУ, сообщил советник министра внутренних дел Антон Геращенко.

Запрет использования видеорегистраторов необходим для предотвращения разглашения врагу информации о позициях и перемещениях ВСУ.

Запрещены: съемка дорог общего пользования; съемка объектов общего назначения; съемка объектов инфраструктуры; съемка блокпостов; съемка расположения или перемещения подразделений украинских военных.

В Управлении по связям с общественностью ВСУ отметили, что запрет важно соблюдать во всех регионах Украины. Особенно там — где продолжаются боевые действия.