Новости Одессы и Одесской области

В Украине водителям запретили использовать видеорегистраторы

В Украине водителям запретили использовать видеорегистраторы

Во всех регионах Украины во время войны запрещено использование видеорегистраторов.

Рецепты

Об этом, со ссылкой на Управление по связям с общественностью ВСУ, сообщил советник министра внутренних дел Антон Геращенко.

Запрет использования видеорегистраторов необходим для предотвращения разглашения врагу информации о позициях и перемещениях ВСУ.

Запрещены: съемка дорог общего пользования; съемка объектов общего назначения; съемка объектов инфраструктуры; съемка блокпостов; съемка расположения или перемещения подразделений украинских военных.

В Управлении по связям с общественностью ВСУ отметили, что запрет важно соблюдать во всех регионах Украины. Особенно там — где продолжаются боевые действия.

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Вероника Полищук ПРОФИЛЬ

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