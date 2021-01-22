В Украине собираются легализовать огнестрельное оружие

Парламентский Комитет по вопросам правоохранительной деятельности рассмотрел законопроект № 4335 «Об обращении гражданского огнестрельного оружия и боеприпасов к нему». Информация об этом размещена на сайте Верховной Рады.

Украина – единственная страна в Европе, до сих пор не имеющая закона об обращении оружия. Поэтому авторы законопроекта предлагают урегулировать отношения, связанные с его оборотом в стране.

Документ предлагает установить следующие категории гражданского огнестрельного оружия:

А – автоматическое огнестрельное оружие;

В – гладкоствольное короткоствольное огнестрельное оружие (травматическое);

С – короткоствольное огнестрельное оружие;

D – длинноствольное огнестрельное гладкоствольное оружие;

Е – длинноствольное огнестрельное нарезное и комбинированное огнестрельное оружие.

По аналогии с Удостоверением водителя, авторы проекта рекомендуют ввести Удостоверение владельца оружия, где должна быть указана категория оружия, которое он может приобрести.

Кроме того, на каждую единицу оружия должен быть разработан технический паспорт с указанием его серийного номера и сведений о собственнике.

Владельцами оружия могут стать дееспособные граждане Украины, которые:

не имеют медицинских противопоказаний;

не имеют судимости, которая погашена или снята в установленном законом порядке за преступления, предусмотреные разделами I, II, III, IV, VI, IX, XII, XIII, XIV, XV, XVII, XVIII, ХІХ, XX Особенной части Уголовного кодекса Украины (кроме реабилитированных);

не привлекались к административной ответственности в течение последнего года по части 3, 4 статьи 126, статьям 130, 17219, 17220, 173, 1732, 1733, 174, 1831, 1843, 185, 186, 1868, 187, 190-1956, 203, 2031, 2041, 2042-2044 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Авторы законопроекта также предлагают введение обязательной гражданской ответственности за вред, который может быть причинен третьему лицу или его имуществу вследствие владения, хранения или использования оружия.

Документ предусматривает создание Единого государственного реестра гражданского оружия и курсов по изучению его материальной части, правил применения и обращения с ним.

Также законопроектом определяется запрещенное к гражданскому обороту огнестрельное оружие, боеприпасы к нему, части оружия и дополнительное оборудование.