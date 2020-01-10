В Украине СБУ заблокировала псевдопатриотические группы в социальных сетях

Служба безопасности Украины сообщила о начале уголовного производства по делу создания псевдопатриотических групп в сети Интернет.

В данном преступлении подозревается гражданин РФ Сергей Жук, которому уже предъявлено подозрение.

Следствие установило, что мужчина действовал по заданию российских спецслужб.

Им были зарегистрированы группы «Українські націонал – патріоти», «Верховна Рада 9-го скликання», «Правда про АТО і про Майдан».

В этих сообществах от имени патриотических организаций распространялись фейковые новости и провокационные материалы.

После обращения СБУ эти ресурсы были удалены, а Сергею Жуку предъявлены заочные обвинения в создании террористической группы или террористической организации, планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны, нарушение законов и обычаев войны и другие, а сам обвиняемый объявлен в розыск.

Фото: СБУ

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