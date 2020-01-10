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Новости Одессы и Одесской области

В Украине СБУ заблокировала псевдопатриотические группы в социальных сетях

В Украине СБУ заблокировала псевдопатриотические группы в социальных сетях

Служба безопасности Украины сообщила о начале уголовного производства по делу создания псевдопатриотических групп в сети Интернет.

В данном преступлении подозревается гражданин РФ Сергей Жук, которому уже предъявлено подозрение.

Подозреваемый Сергей Жук

Подозреваемый Сергей Жук

Следствие установило, что мужчина действовал по заданию российских спецслужб.

Им были зарегистрированы группы «Українські націонал – патріоти»,  «Верховна Рада 9-го скликання», «Правда про АТО і про Майдан».

В этих сообществах от имени патриотических организаций распространялись фейковые новости и провокационные материалы.

После обращения СБУ эти ресурсы были удалены, а Сергею Жуку предъявлены заочные обвинения в создании террористической группы или террористической организации, планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны, нарушение законов и обычаев войны и другие, а сам обвиняемый объявлен в розыск.

Фото: СБУ

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Юлия Сущенко
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