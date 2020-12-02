Новости Одессы и Одесской области

В Украине появится декрет для мужчин

В Украине появится декрет для мужчин

Вчера, 1 декабря, в Верховной Раде в первом чтении приняли законопроект, который предполагает отпуск для мужчин в связи с рождением ребенка.

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Как сообщает пресс-служба Верховной Рады, речь идет о законопроекте №3695 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно обеспечения равных возможностей матери и отца по уходу за ребенком».

Документ предусматривает возможность для мужчин получать одноразовый оплачиваемый отпуск до 14 календарных дней при рождении ребенка.

Такой отпуск может предоставляться:

  • мужчине, жена которого родила ребенка;
  • отцу ребенка, если он не находится в зарегистрированном браке с матерью ребенка, но они совместно проживают, связаны общим бытом, имеют взаимные права и обязанности;
  • бабушке или дедушке, или другому совершеннолетнему родственнику ребенка, который фактически ухаживает за ребенком, если мать (отец) ребенка является одиноким матерью (отцом).

Также документ предусматривает равные права отца и матери на отпуск по уходу за ребенком до достижения им 3-летнего возраста.

Согласно пояснительной записке к документу, этот законопроект предлагает обеспечить равные возможности матери и отца по уходу за ребенком, а также создать предпосылки для усиления роли отца в процессе воспитания детей.

Кроме того, документ предполагает внесения изменений и дополнений в Трудовой кодекс, закон «Об отпусках» и Кодекс законов о труде.

Фото: uriston.com

Марина Анимуцкая
Марина Анимуцкая ПРОФИЛЬ

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