В связи с отсутствием электроэнергии 6 января 2023 года будет прекращено водоснабжение Приморского и снижено давление в Малиновском районах города Одесса

Уважаемые потребители! В связи с ремонтными работами, проводимыми работниками ДТЭК Одесские электросети, 06.01.2023 будут обесточены объекты водоканала, обеспечивающие водоснабжение потребителей Приморского и Малиновского районов города Одессы.

К сожалению, из-за их значительной мощности использование источников автономного энергопитания не возможно.

Поэтому информируем, что 06 января 2023 с 12:00 до 20:00 будет отсутствовать водоснабжение в Приморском районе г.Одесса. В Малиновском районе Одессы возможно снижение давления.

Приносим извинения за временные неудобства и обстоятельства, не зависящие от филиала Инфоксводоканал.

Телефон для справок: 0-800-307-505, 705-55-05, 068-905-55-05, 066-905-55-05, 093-17-00-155 (круглосуточно)