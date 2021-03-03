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В школах Одесской области проверят соблюдение карантина

В школах Одесской области проверят соблюдение карантина

В Одесской области наблюдается рост заболеваемости коронавирусной инфекцией среди детей. При этом в школах игнорируют карантинные ограничения.

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Об этом сегодня, 3 марта, сообщил на своей странице в Facebook глава департамента и науки Одесской областной администрации Александр Лончак.

«Принято решение создать рабочую группу, которая без предупреждения посетит районы и проверит, как выполняются санитарные нормы в школах и садах. По результатам будут соответствующие решения», – написал Лончак.

Он отметил, что при необходимости школы переведут на дистанционку.

Сейчас удаленно проводят занятия всего пять школ области.

Также чиновник призвал родителей оставлять детей дома, если те себя плохо чувствуют, и при необходимости обращаться к врачу.

Напомним, на утро среды, 3 марта, в Одесской области выявили 309 новых случаев коронавируса.

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Марина Анимуцкая
Марина Анимуцкая ПРОФИЛЬ

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