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Новости Одессы и Одесской области

В селе Одесской области нашелся миллиардер, разбогатевший с пенсии жены

В селе Одесской области нашелся миллиардер, разбогатевший с пенсии жены

Депутат Новоивановского сельского совета, что в Арцизском районе, Степан Парванов, оказался миллиардером.

Об этом свидетельствует отчет о его доходах. Так, за 2019 год Степан Парванов внес в декларацию сумму в размере 1 млрд 993 млн 156 тыс. 384 гривны.

Об этом стало известно из Единого госреестра деклараций.

Этот факт автоматически выводит народного избранника в сотню самых богатых депутатов Украины.

Согласно данным в декларации, 1 млрд. 993 млн 123,2 тыс. грн. – это пенсия за год его супруги Федоры. При этом депутат, согласно сведениям в документе, получил за год 22 тыс. 813 грн. 10,3 тыс. грн. – доход с земли.

Он владеет домом, площадью 36,7 кв м, в Новой Ивановке и там же 8 тыс. кв м земли. На жену оформлена квартира в 41,6 кв м.

Ездит миллиардер на ЗАЗ-Daewoo 2004 года выпуска, кроме того, владеет прицепом и трактором.

Однако предположительно, в декларации могла быть допущена техническая ошибка. По данным за 2018 год, его жена получила пенсию гораздо меньше – 19 тыс. 931 грн.

Декларация за 2019 год

Декларация за 2019 год

Декларация за 2018 год

Декларация за 2018 год

Фото: Единый госреестр деклараций

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