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Новости Одессы и Одесской области

В селах Одесской области к концу 2020 года откроют 39 новых амбулаторий

В селах Одесской области к концу 2020 года откроют 39 новых амбулаторий

Одесская облгосадминистрация согласовала список проектов, который направлен на улучшение медицины в сельской местности. На новые медучреждения и инвентарь за счет субвенции выделят 57 миллионов гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Одесской облгоадминистрации со ссылкой на слова заместителя главы ОГА Дениса Ванаша во время заседания комиссии Министерства развития громад и территорий Украины.

Субвенция будет направлена на строительство пяти новых амбулаторий и ремонт девяти старых амбулаторий, 20 автомобилей для амбулаторий и более 200 единиц программно-аппаратных комплексов для предоставления и применения телемедицинских услуг в районах Одесской области. Средства для этого должны привлечь за счет субвенции на развитие сельской медицины.

«Кроме того, за счет субвенции к концу 2020 года будет завершено строительство 39 новых амбулаторий», – сказал замглавы ОГА Денис Ванаш.

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Артем Виноградов
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