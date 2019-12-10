В одесском зоопарке появился хищный Казанова за 100 тысяч гривен

Об этом со ссылкой на директора зоопарка Игоря Белякова сообщает pushkinska.net.

Хищника выкупили у местного Биопарка, выложив за него 100 тысяч гривен.

Денег не пожалели, так как хотят, чтобы в зверинце у леопардов появилось потомство.

Для этого самца и купили, в шутку даже прозвали его Казановой, но позже хотят переименовать.

Правда, леопарду пока рановато размножаться – ему всего-то пять месяцев. А вот когда подрастет, “познакомят” с живущей в зверинце годовалой самочкой. В зоопарке очень надеются, что у парочки все получится.

А пока маленького хищника временно поместили на карантин. Кормят куриным и говяжьим мясом, чтобы не загрустил. Впрочем, на аппетит животное не жалуется – уплетает в день по два с половиной кило мясных угощений.

Малыш еще не освоился на новом месте и почти не показывается из закрытого вольера. Так что рассмотреть его посетители пока не смогут.

Фото иллюстративное: zoo.ua

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