В Одесском регионе переселенцы и участники АТО получат льготное финансирование на жилье

500 семей из Одесской области смогут улучшить жилищные условия. Льготы на кредит предоставят участникам АТО и переселенцам.

Проект программы помощи утвердили на сессии Одесского областного совета.

Для того, чтобы стать участником программы, необходимо состоять на учете граждан, которым требуется улучшение жилищных условий. Также помощь положена тем, у кого жилплощадь на каждого человека не превышает 13,65 квадратных метров.

Чтобы заручиться поддержкой властей, необходимо обратиться в Одесское региональное управление «Держмолодьжитла».

По словам директора управления Олега Анистратенко, программа предусматривает такую помощь: ее участники смогут получить льготный кредит (льготное финансирование) на приобретение или строительство жилья с процентной ставкой 3% годовых на 20 лет.

Также государство вернет часть стоимости жилья и покроет еще некоторые расходы (в рамках субвенции).

Гражданину-участнику программы важно знать, что при старте кредитной операции необходимо будет подтвердить платежеспособность и внести 6% от стоимости нового жилья или цены на строительство, как первый взнос.

Общий бюджет программы составляет 111 миллионов гривен. На 2020 год депутаты Одесской области получат на ее реализацию шесть миллионов грн.

Фото: mnebkredit

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