В Одесском порту создадут «постель» для Рейдового мола

В Одесском порту будут укреплять Рейдовый мол. Одесский филиал Администрации морских портов объявил соответствующий тендер на сайте госзакупок Prozorro.

Цена вопроса — почти 188 миллионов гривен.

Исходя из тендерной документации работы будут вестись в двух направлениях: обустройство каменно-бетонной «постели» в основании волнолома, который призван защитить от волн причалы терминала. Второе: непосредственно укрепление Рейдового мола.

Торги будут проводиться в ноябре. Заявки принимаются до 22 октября текущего года. Работы должны быть окончены к концу будущего года.

Рейдовый мол Одесского порта является продолжением Карантинного мола. ОН имеет выгнутую форму и защищает акваторию от волн с юга, юго-востока отчасти северо-востока. Построен по проекту К.Гартлея в 1877 – 1879 гг. из бетонных массивов весом до 100 т горизонтальными рядами длиной 646 м. В голове Рейдового мола в 1888 установлен Воронцовский маяк.

Читайте также: Воронцовский маяк

Одесситов приглашают на Воронцовский маяк

Фото — port.odessa.ua; скриншот автора.