В одесском парке превращают пеньки и старые деревья в сказочных героев и зверушек (фото)

Несколько оригинальных композиций появилось вблизи главного входа в парк Горького. Директор парка говорит, что такое преобразование сухостоев началось недавно и это лишь начало.

Об этом сообщил наш корреспондент, побывав в парке им. Горького.

На данный момент скульптор Александр Коваленко уже создал шесть скульптур из пней. Они сделаны в форме зверей, персонажей сказок и других произведений. Так, например, уже создан фрагмент из басни Ивана Крылова «Ворона и Лисица».

Еще есть четыре двухметровых сухих деревьев, одно из которых мастер обработает в форме Ильи Муромца – богатыря из народной сказки-былины.

– В парке было некоторое количество пеньков, которые при согласовании с «Горзелентрестом» должны были выкорчевать, – рассказала нашему корреспонденту директор парка им. Горького Ольга Арутюнян. – Мы узнали о скульпторе, который сможет сделать такие произведения из дерева. Его работы нам понравились, и мы пригласили его к сотрудничеству. Конкретного плана по количеству у нас нет. Скульптор подходит к пню и смотрит: если что-то из него получится, делает.

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