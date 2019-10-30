В одесском парке нашли таинственный подземный грот

Об этом сообщает dumskaya.net.

Тут же стали думать, что же это за место. Так как никаких информационных табличек рядом нет, версии озвучивали самые разные.

Кто-то даже предположил, что раньше там был кладбищенский склеп. Тем более, что и место подходящее — в 30-е годы там располагалось христианское кладбище.

Однако историк и краевед Олег Губарь уверен, что это место не могло быть склепом. Он говорит, что этот участок на окраине считали не престижным.

По мнению эксперта, там могла находиться хозяйственная постройка с подвалом под землей. По другой версии, там располагалась мертвецкая комната.

Фото: dumskaya.net