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Новости Одессы и Одесской области

В одесском парке нашли таинственный подземный грот

В одесском парке нашли таинственный подземный грот

Подземелье заметили горожане, прогуливаясь в Преображенском парке.

Об этом сообщает dumskaya.net.

Тут же стали думать, что же это за место. Так как никаких информационных табличек рядом нет, версии озвучивали самые разные.

Кто-то даже предположил, что раньше там был кладбищенский склеп. Тем более, что и место подходящее — в 30-е годы там располагалось христианское кладбище.

Никаких табличек там не сохранилось

Никаких табличек там не сохранилось

Однако историк и краевед Олег Губарь уверен, что это место не могло быть склепом. Он говорит, что этот участок на окраине считали не престижным.

По мнению эксперта, там могла находиться хозяйственная постройка с подвалом под землей. По другой версии, там располагалась мертвецкая комната.

По мнению историка, там могла находиться хозпостройка

По мнению историка, там могла находиться хозпостройка

Фото: dumskaya.net

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