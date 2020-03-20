В одесском худмузее предлагают посетить онлайн-экскурсии: первая состоится 20 марта

Посетить Одесский художественный музей теперь можно, не выходя из дома. Музей на карантине, но он присоединился ко всемирной акции MuseumFromHome.

Как сообщают в пресс-службе ОХМ, 20 марта в 15.00 состоится первая онлайн-экскурсия «OFAM, nice to meet you» от научной сотрудницы музея Юлии Бердияровой.

Это будет обзорное знакомство с экспонатами музея. Для желающих побывать на онлайн-экскурсии готовят стрим на страничках худмузея в соцсетях.

В понедельник, 23 марта, в 15.00 предлагают посмотреть «Искусство ума: скульптура в Одесском художественном» от музейного работника Татьяны Токарчук.

Чтобы попасть на экскурсию, нужно перейти по ссылке.

Полное расписание онлайн-экскурсий появится на страницах в Инстаграм и Facebook, а также на сайте Одесского художественного музея.

Предварительно известно, что они будут выходить в эфир в 15.00 по понедельникам, средам и пятницам – отдельно по залам.

Некоторые видеоэкскурсии проведет директор музея Александр Ройтбурд, к примеру, по недавно открывшейся выставке работ 60-х годов “Суровые и стильные”.

На youtube-канале также будут выкладывать в общий доступ видеолекции от живописцев и прочих людей искусства.

Кроме того, не выходя из дома и даже не отрывая взгляда от экрана, можно в любой момент совершить виртуальный тур по залам Одесского художественного музея.

Кроме работ, можно рассмотреть внешнюю архитектуру здания дворца, в котором расположен музей, а также побывать в знаменитом гроте. Для этого нужно перейти по ссылке. Чтобы попасть в грот, надо спуститься вниз страницы – грот найдется сразу после фото.

Фото: автор и пресс-служба худоржественного музея

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