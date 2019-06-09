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Новости Одессы и Одесской области

В одесском Горсаду проходит добрый фестиваль

  • фестиваль добрых дел
  • фестиваль добрых дел
  • фестиваль добрых дел
  • фестиваль добрых дел
  • фестиваль добрых дел
  • фестиваль добрых дел
  • фестиваль добрых дел
  • фестиваль добрых дел

В Горсаду — снова весело и интересно. Дети — в восторге, родители — тоже, просто выражают его не так бурно и без визга. Еще бы – такая отличная возможность с пользой занять своих чад, принести им радость на весь день.

Впрочем, здесь не только весело и занимательно. Этот фестиваль Добрых Дел — своеобразный итог общегородского социального проекта Недели Добрых Дел. А Добрая неделя в Одессе растянулась на 2 месяца — с 7 апреля по 9 июня.

Особенность фестиваля — возможность познакомиться со множеством благотворительных организаций, представители которых расположились здесь же, под тентом в Горсаду. Вы можете подойти сюда и узнать об их проектах, познакомиться с тем, чем они занимаются, задать вопросы и, может быть, даже присоединиться. Это такая своеобразная презентация деятельности общественных организаций города.

Ну а тем временем в Горсаду проходит Детская программа, с активным и креативным ведущим, которого обступили маленькие и юные одесситы. Уж он-то им скучать не дает!

Здесь же, только уже на траве, происходят занятия йогой, азам которой можно тут же и обучиться. Впрочем, мастер-классов тут множество. В очередь на аквагрим детишки выстроились в таком количестве, что старое одесское «что дают?» приходит само собой на ум.

Аниматоры, конкурсы с призами, просто любопытнейшие развлечения — их много, и все они “с размахом”. Польза, развлечение, веселье — и все это на свежем воздухе, и всего этого — вдосталь. И все это — бесплатно. Как говорится, присоединяйтесь. Этот Добрый праздник для всей семьи продлится до самого вечера.

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Мария Котова
Мария Котова
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ПРОФИЛЬ

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