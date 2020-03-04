В одесском дворике поселились экзотические звери (фото)

Фигурки во дворе появились несколько месяцев назад. По всей видимости, элементы крепко склеены между собой, чтобы арт-объекты не растащили на запчасти.

Об этом сообщил наш корреспондент, побывав на улице Армейской, 12/1.

По этому адресу находится не совсем типичный двор. Хотя на первый взгляд тут все, как обычно: старое здание, побитые дорожки и зеленые насаждения.

Но среди этого всего есть экзотический островок. Там красуется большой верблюд, собранный из элементов конструктора Lego.

Рядом – внушительных размеров крокодил.

Местные жители рассказали нашему корреспонденту, что фигурки установили примерно полгода назад. Особенно рады им дети.

Невооруженным глазом видно, что для “скульптур” использовали тысячи деталей. А чтобы их не разобрали, элементы соединили клеем и к тому же прикрутили.

Впрочем, несмотря на все антивандальные меры, на верблюде уже заметны повреждения, а у крокодила и вовсе отвалилась челюсть.

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