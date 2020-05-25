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Новости Одессы и Одесской области

В Одесской области задержали наркодилершу: женщина продавала опий (фото, видео)

В Одесской области задержали наркодилершу: женщина продавала опий (фото, видео)

Сотрудники Подольского отдела полиции задержали жительницу района сразу после того, как она сбыла покупателю расфасованный в медицинский шприц раствор опия. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Одесской области.

В доме 48-летней гражданки полицейскими был проведен обыск (на основании санкции суда в рамках уголовного производства, начатого по ч.2 ст.307 УК Украины – незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов), во время которого обнаружено оборудование и сырье для изготовления наркосодержащих веществ. Также были найдены несколько медицинских шприцев с остатками готового для употребления продукта и две пятилитровые пластиковые емкости с жидкостью коричневого цвета с резким запахом растворителя. Изъятое правоохранители направили на экспертизу, а полученные незаконным путем деньги приобщили к материалам уголовного производства в качестве вещественных доказательств.

Как сообщил начальник Подольского отдела полиции Александр Ноздратенко, «гражданка не только сама употребляет наркотики, но и продает изготовленный собственноручно раствор опия наркозависимым. Она уже была судима за аналогичное преступление».

За указанное правонарушение задержанной грозит наказание в виде лишения свободы на срок от шести до десяти лет с конфискацией имущества.

Фото и видео: пресс-служба Нацполиции в Одесской области

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