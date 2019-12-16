В Одесской области установили комплекс ядерного контроля на госгранице

В пункте пропуска «Розалевка» Белгород-Днестровского пограничного отряда установили комплекс автоматизированного контроля по перемещению радиоактивных веществ и ядерных материалов “ТSA”.
Об этом сообщает местное издание “Наше місто” со ссылкой на Белгород-Днестровский погранотряд.
Комплекс установили в рамках совместного с Министерством энергетики США проекта международной техпомощи «Обнаружение и прекращение ядерной контрабанды». Общая стоимость проекта составляет 3 млн 801 тыс. гривен.
Такое оборудование позволит повысить технические возможности пограничных нарядов, уменьшить нагрузку на личный состав и выявлять незаконное перемещение радиоактивных веществ через государственную границу.
Фото: Наше місто
★У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!