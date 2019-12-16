В Одесской области установили комплекс ядерного контроля на госгранице

В пун­кте про­пус­ка «Ро­залев­ка» Бел­го­род-Днес­тровско­го пог­ра­нич­но­го от­ря­да установили ком­плек­с ав­то­мати­зиро­ван­но­го кон­тро­ля по пе­реме­щению ра­ди­оак­тивных ве­ществ и ядер­ных ма­тери­алов “ТSA”.

Об этом со­об­щает местное издание “Наше ­місто” со ссылкой на Белгород-Днестровский пог­ра­нот­ря­д.

Комплекс установили в рам­ках сов­мес­тно­го с Ми­нис­терс­твом энер­ге­тики США про­ек­та меж­ду­народ­ной тех­по­мощи «Об­на­руже­ние и прек­ра­щение ядер­ной кон­тра­бан­ды». Об­щая сто­имость про­ек­та сос­тавля­ет 3 млн 801 тыс. гри­вен.

Такое обо­рудо­вание поз­во­лит по­высить тех­ни­чес­кие воз­можнос­ти пог­ра­нич­ных на­рядов, умень­шить наг­рузку на лич­ный сос­тав и вы­яв­лять не­закон­но­е пе­реме­щение ра­ди­оак­тивных ве­ществ че­рез го­сударс­твен­ную гра­ницу.

Фото: Наше ­місто

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

★У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!