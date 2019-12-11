В Одесской области ребенок попал в больницу, отведав крысиного яду

Там малолетняя девочка попробовала яду, которым травили крыс, и попала с отравлением в лечебницу.

Об этом стало известно из Единого реестра судебных решений.

Медики сообщили о случае правоохранителям.

Те выяснили, что в это время ребенок находился под присмотром бабушки.

В итоге женщине придется выплатить 384 гривны судебного сбора. Ее решили не штрафовать по всей строгости закона, а пока только предупредили о возможных последствиях ненадлежащего ухода за ребенком.

Фото: svoyakolokolnya.ru

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