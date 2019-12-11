В Одесской области ребенок попал в больницу, отведав крысиного яду

Инцидент произошел в поселке Ширяево.
Там малолетняя девочка попробовала яду, которым травили крыс, и попала с отравлением в лечебницу.
Об этом стало известно из Единого реестра судебных решений.
Медики сообщили о случае правоохранителям.
Те выяснили, что в это время ребенок находился под присмотром бабушки.
В итоге женщине придется выплатить 384 гривны судебного сбора. Ее решили не штрафовать по всей строгости закона, а пока только предупредили о возможных последствиях ненадлежащего ухода за ребенком.
Фото: svoyakolokolnya.ru
★У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!