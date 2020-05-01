В Одесской области предлагают построить гостиничный город на дамбе

Об этом он написал на своей странице в Facebook, отметив, что это – инициатива президента Владимира Зеленского.

По его задумке, город из гостиниц может вырасти на дамбе между озером Сасык и Черным морем.

Он назвал проект “Дунайя”.

Согласно проекту, в каждом отеле будет от 150 до тысячи номеров, в целом – больше 20 тыс. Также там, предположительно, появятся развлекательные зоны, в том числе и легальные игровые заведения.

Уже к 2022 году, по расчетам Аскерова, гостиницы смогут принимать первых посетителей. При успешном раскладе, в 2025 году он ожидает в курортном мини-городе миллион туристов. А еще через пять лет их количество может достигнуть шести миллионов.

Бизнесмен обещает презентовать проект широкой аудитории, когда закончится карантин.

Правда, уже сейчас нашлись те, кто не поддерживает строительство отелей в приморской зоне. Так, экологи пишут, что проект невозможно будет реализовать, не соединив озеро Сасык с морем. К тому же часть этой зоны – природно-заповедная, а строительство уничтожит уникальную экосистему. Также некоторые считают, что это коммерческий проект, цель которого – продажа ценных земель.

Фото: Фазиль Аскеров, соцсети

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