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Новости Одессы и Одесской области

В Одесской области по дороге на задержание у полицейских загорелось авто (фото)

В Одесской области по дороге на задержание у полицейских загорелось авто (фото)

Инцидент произошел в городе Измаил.

Сотрудники патрульной полиции остановили злоумышленников, подозреваемых в незаконной перевозке металла неизвестного происхождения.

Сами решили не задерживать. Вызвали на подмогу следственно-оперативную группу.

Те собрали подкрепление и отправились на место происшествия.

Выехали на Аэродромное шоссе, как вдруг служебный автомобиль вспыхнул на ходу. В считанные секунды водителю удалось остановиться.

Все сотрудники полиции чудом смогли выбраться невредимыми из пылающего авто, забрали ценные документы и отошли подальше.

Об этом сообщает «Бессарабия INFORM».

Пламя разгоралось все сильнее и сожгло автомобиль дотла. На место прибыли пожарные и потушили огонь, но к тому времени от машины уже практически ничего не осталось.

Как сообщили в пресс-службы облГУНП, предварительная причина пожара – короткое замыкание электропроводки в моторном отсеке. По факту происшествия проводят проверку.

Фото: bessarabiainform.com, ГУНП в Одесской области

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