В Одесской области по дороге на задержание у полицейских загорелось авто (фото)

Инцидент произошел в городе Измаил.
Сотрудники патрульной полиции остановили злоумышленников, подозреваемых в незаконной перевозке металла неизвестного происхождения.
Сами решили не задерживать. Вызвали на подмогу следственно-оперативную группу.
Те собрали подкрепление и отправились на место происшествия.
Выехали на Аэродромное шоссе, как вдруг служебный автомобиль вспыхнул на ходу. В считанные секунды водителю удалось остановиться.
Все сотрудники полиции чудом смогли выбраться невредимыми из пылающего авто, забрали ценные документы и отошли подальше.
Об этом сообщает «Бессарабия INFORM».
Пламя разгоралось все сильнее и сожгло автомобиль дотла. На место прибыли пожарные и потушили огонь, но к тому времени от машины уже практически ничего не осталось.
Как сообщили в пресс-службы облГУНП, предварительная причина пожара – короткое замыкание электропроводки в моторном отсеке. По факту происшествия проводят проверку.
Фото: bessarabiainform.com, ГУНП в Одесской области