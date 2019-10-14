В Одесской области памятный знак пострадал от рук вандалов

Инцидент произошел в райцентре Татарбунары. Там оказался оскверненным монумент в виде креста, который установили в честь защитников Украины.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП в Одесской области.

По данным полиции, кто-то залил коричневой краской мемориал. То, что памятник испачкали намеренно, видно по фотографиям: следы от краски застыли хаотично стекающими по основанию креста.

Хулиганы бросили тут же бутылку из-под кефира, где была краска.

Вандалов уже ищут правоохранители. Сотрудники Татарбунарского райотдела полиции устанавливают тех, кто мог повредить монумент. Кроме того, оперативники решают вопрос о правовой квалификации нарушения.

Фото: bessarabiainform.com