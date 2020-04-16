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Новости Одессы и Одесской области

В Одесской области «отца народов, великого кормчего» достали из воды и «сослали» куда подальше

В Одесской области «отца народов, великого кормчего» достали из воды и «сослали» куда подальше

Чего только не происходит в период карантина! Скульптура великого кормчего, отца народов товарища Сталина достали из воды, где, оказывается, он долго «проплавал», и отправили в этно-туристический комплекс «Фрумушика-Нова» — известный музей ушедшей эпохи в Одесской области.

Экземпляр (памятник, ясное дело) Джугашвили-Сталина доставил туда глава Татарбунарской райгосадминистрации А.Чечило.

Об этом сообщил известный эколог, орнитолог, доктор биологических наук Иван Русев в соцсети.

– Этот экземпляр диктатора Сталина долгое время лежал в лимане Бурнас, недалеко от церквушки Архангела Михаила в с. Тузлы, в самом НПП «Тузловские лиманы». Его местные жители достали недавно из под воды. И глава Татарбунарской райадминистрации А.Чечило отвез его вчера как «подарок» в этно-туристический комплекс Фрумушика-Нова. Теперь уникальная коллекция монументов социалистической эпохи в туркомплексе Фрумушики, увеличилась еще на одну единицу, — сообщает Иван Русев.

Комментарии к фото и сообщению любопытны:

«Мабуть, добряче просолився».

«Его помыть соляной кислотой и будет, как новый. Использовать слабый раствор, а то сильный «съест» личико Джугашвили!»

«Жаль. Подводный сталинизм — перспективное направление»

«Дерьмо не тонет».

Фото — Иван Русев.

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Мария Котова
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