В Одесской области «отца народов, великого кормчего» достали из воды и «сослали» куда подальше

Чего только не происходит в период карантина! Скульптура великого кормчего, отца народов товарища Сталина достали из воды, где, оказывается, он долго «проплавал», и отправили в этно-туристический комплекс «Фрумушика-Нова» — известный музей ушедшей эпохи в Одесской области.
Экземпляр (памятник, ясное дело) Джугашвили-Сталина доставил туда глава Татарбунарской райгосадминистрации А.Чечило.
Об этом сообщил известный эколог, орнитолог, доктор биологических наук Иван Русев в соцсети.
– Этот экземпляр диктатора Сталина долгое время лежал в лимане Бурнас, недалеко от церквушки Архангела Михаила в с. Тузлы, в самом НПП «Тузловские лиманы». Его местные жители достали недавно из под воды. И глава Татарбунарской райадминистрации А.Чечило отвез его вчера как «подарок» в этно-туристический комплекс Фрумушика-Нова. Теперь уникальная коллекция монументов социалистической эпохи в туркомплексе Фрумушики, увеличилась еще на одну единицу, — сообщает Иван Русев.
Комментарии к фото и сообщению любопытны:
«Мабуть, добряче просолився».
«Его помыть соляной кислотой и будет, как новый. Использовать слабый раствор, а то сильный «съест» личико Джугашвили!»
«Жаль. Подводный сталинизм — перспективное направление»
«Дерьмо не тонет».
Фото — Иван Русев.
★ У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!