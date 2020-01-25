В Одесской области на ходу вспыхнул автобус с нацгвардейцами (видео)

Инцидент произошел на въезде в город Рени.

Там ПАЗ ни с того ни с сего вдруг загорелся во время движения.

Внутри находились нацгвардейцы. Они прибыли из Измаила, чтобы обечпечить порядок в Рени во время проведения оперативных мероприятий «Розыск».

Об это сообщили в пресс-службе Южного территориального управления НГУ.

По данным ведомства, никто не пострадал благодаря оперативным действиям водителя. Как только он увидел дым, смог быстро остановиться и эвакуировать всех пассажиров.

На место прибыли спасатли и потушили пламя. Однако огонь успел практически полностью уничтожить транспортное средство.

Фото, видео: Bessarabia INFORM

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