В Одесской области на ходу вспыхнул автобус с нацгвардейцами (видео)

Инцидент произошел на въезде в город Рени.
Там ПАЗ ни с того ни с сего вдруг загорелся во время движения.
Внутри находились нацгвардейцы. Они прибыли из Измаила, чтобы обечпечить порядок в Рени во время проведения оперативных мероприятий «Розыск».
Об это сообщили в пресс-службе Южного территориального управления НГУ.
По данным ведомства, никто не пострадал благодаря оперативным действиям водителя. Как только он увидел дым, смог быстро остановиться и эвакуировать всех пассажиров.
На место прибыли спасатли и потушили пламя. Однако огонь успел практически полностью уничтожить транспортное средство.
Фото, видео: Bessarabia INFORM
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