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Новости Одессы и Одесской области

В одесской обладминистрации нашли доказательства для защиты Летнего театра от застройки

В одесской обладминистрации нашли доказательства для защиты Летнего театра от застройки

Департамент культуры Одесской ОГА собирается расширить обоснование своей позиции, так как представители ведомства хотят защитить данную часть Городского сада от застройки. В то же время истец – представитель СП «Солинг», фирмы, которая арендовала помещения Летнего, думает иначе.

Об этом сообщает пресс-служба Одесской областной государственной администрации.

По информации ведомства, представитель Департамента культуры Одесской ОГА по «делу Летнего театра» предоставит суду дополнительные доказательства и расширит свое обоснование.

В основном, это касается новых доказательств касательно статуса Летнего. В департаменте считают, что данная территория является частью Городского сада, а значит, на нее распространяется статус Горсада – памятника архитектуры.

В данном деле оспаривает статус СП «Солинг». Его представитель пытается доказать обратное. Предприниматели уверены, что Летний театр не является памятником архитектуры и застраивать территорию можно.

Напомним, что судебные разбирательства по данному делу тянутся с мая прошлого года.

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Артем Виноградов
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