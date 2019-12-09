В одесской Аркадии строитель упал в трехметровый котлован

Инцидент произошел на стройплощадке в районе Гагаринского плато, 5.

Там 47-летний арматурщик сорвался и упал в котлован, глубиной в три метра.

Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Одесской области.

Как отметили в полиции, рабочий остался жив. У него сломана нога. Строителя госпитализировали.

В свою очередь о происшествии написал в Facebook очевидец Олег Николин.

«Видел, как мужчину достали, погрузили в машину и увезли с территории, – отметил он. – Вызвал скорую помощь и полицию».

Правоохранители устанавливают подробности происшествия. Решается вопрос об открытии уголовного дела.

Фото: Facebook Олега Николина

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