В одесских бюветах проверили качество воды: что показала проверка?

Анализ качества воды во всех одесских бюветных комплексах провели 24 января 2022 года. Проверка показала, что во всех из них вода соответствует гигиеническим требованиям, предъявляемым к питьевой воде.

О результатах проверки сообщили на официальном сайте Одесского городского совета.

Всего в Одессе 16 постоянно работающих бюветных комплексов. За качеством воды в них следят специалисты государственного предприятия «Украинский научно-исследовательский институт медицины транспорта» Минздрава Украины (ГП УНИИ МТ).

Согласно договору между Коммунальным предприятием «Сервисный центр» и ГП УНИИ МТ, исследования подземной и очищенной воды проводятся один раз в месяц.

По результатам проведенных микробиологических исследований по состоянию на 24 января 2022 года очищенная питьевая вода из бюветных комплексов соответствует гигиеническим требованиям питьевой воды.

Копии протоколов проверки размещены на всех бюветных комплексах и каждый желающий может с ними ознакомиться.

Справка

На территории Одессы расположены 16 бюветных комплексов с разным горизонтом скважин – от 80 до 120 метров.

Все бюветы находятся на обслуживании Коммунального предприятия «Сервисный центр». Каждый день в среднем 45 тысяч одесситов пользуются их услугами. Расход воды в одном бювете составляет 18-20 куб.м воды в сутки. Вода из скважин подается свободно и доступна каждому одесситу.

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