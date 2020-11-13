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В Одессе высаживают казацкий можжевельник на Пушкинской

В Одессе высаживают казацкий можжевельник на Пушкинской

В Одессе высаживают казацкий можжевельник на улице Пушкинской. До конца ноября здесь должно появиться более 2500 кустов, сообщают в мэрии города.

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Специалисты коммунального предприятия «Горзелентрест» уже высадили можжевельник на отрезке от Ланжероновской до Успенской. Это растение хорошо адаптируется к городской среде и местным погодным условиям. Зимой оно приживется, а уже весной ему смогут придать кубическую форму.

Также работники предприятия в разных районах города высадили 600 10-летних деревьев. Замена аварийных деревьев на крупномерные дает возможность сравнительно быстро восполнить утрату пышнокронных, но уже биологически отживших зеленых насаждений.

Кроме того, на этой неделе коммунальщики подрезали тополя на улице Ицхака Рабина и Николаевской дороге.

Напомним, в Одессе между 4-й и 5-й станциями Большого Фонтана создают «Зеленый тоннель».

Что еще высаживают в городе, читайте ЗДЕСЬ.

Фото: пресс-служба Одесского горсовета

Марина Анимуцкая
Марина Анимуцкая ПРОФИЛЬ

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