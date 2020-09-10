В Одессе возле Киевского райсуда вырубили здоровые деревья

На территории внутреннего двора Киевского райсуда, который находится на Варненской, 3Б, уничтожили пять здоровых взрослых орехов диаметром около 47 см. Сделала это частная фирма по заказу представителей суда.

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил лидер ОО «Зелёный лист» Владислав Балинский.

На месте побывали сотрудники департамента экологии и развития рекреационных зон Одесского горсовета. Чиновники составили протокол на исполнителя по 152-й статье Кодекса Украины об административных правонарушениях. За уничтожение живых зеленых насаждений правонарушителям грозит штраф — от 850 до 1700 гривен. При этом, по словам общественника, стоимость одного такого дерева – около 4-5 тыс. долларов.

«В данном случае возмутительно то, что органы судебной власти, которые обязаны знать законодательство, в том числе природоохранное, Орхусскую конвенцию, пошли на данное правонарушение. Как мы можем рассчитывать на законное решение суда, если даже в таких незначительных вопросах Сергей Чванкин (председатель Киевского райсуда, – ред.), очевидно, не пошел законным путем, вызвав соответствующую службу и получив разрешение на вырубку, а просто решил удалить эти деревья. Это показывает всем, что мы живем не в правовом государстве, а в феодальном», – говорит Балинский.

Фото: Владислав Балинский