В Одессе вместо квартир сиротам будут выдавать деньги

Одесская область получила 67 миллионов гривен субвенции из госбюджета для выплаты компенсации детям-сиротам и лицам из их числа для приобретения квартир.

Об этом сообщила руководитель Службы по делам детей Одесского горсовета Юлия Никандрова.

Раньше за эти деньги чиновники покупали квартиры и передавали их нуждающимся. Теперь механизм другой — деньги перечисляют сразу сироте — в качестве компенсации для покупки жилья. Сейчас готовятся списки детей, нуждающихся в жилье.

— Компенсацию получают дети в зависимости от даты постановки на учет. На сегодняшний день, по сводной информации из четырех районов города, в категории детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки в возрасте от 16 до 23 лет, находятся 120 человек, из которых 4 ребенка с инвалидностью — они получают квартиры вне очереди, — рассказала Юлия Никандрова.